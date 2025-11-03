Uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Edinilen bilgilere göre, Afyon İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından Sinanpaşa ilçesinde bir adrese baskın düzenlendi.

Baskında arama yapan ekipler, 252 adet uyuşturucu hap ile 2 adet uyuşturucu madde kullanım aparatı ele geçirildi.

Baskının ardından polis tarafından gözaltına alınan K.I. işlemleri sonrası sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.