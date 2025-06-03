Uyuşturucu operasyonunda F serisi dolar ele geçirildi

Aksaray'da FETÖ/PDY tarafından kullanıldığı değerlendirilen F seri numaralı 1 dolar ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda F serisi dolar ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri ismi belirlenen şüpheliye yönelik takip başlattı.

İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan polis belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.

F SERİSİ ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda Y.K. (45) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 66,59 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, tüfeğe ait 3 adet şarjör, 285 adet tabanca mermisi, 42 adet tüfek kartuşu, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen F seri numaralı 1 dolar ve suçtan elde edilen 39 bin 950 lira ele geçirildi.

Uyuşturucu operasyonunda F serisi dolar ele geçirildi - 1 F serisi dolar

TUTUKLANDI

Şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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