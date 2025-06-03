Uyuşturucu operasyonunda F serisi dolar ele geçirildi

Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Şubesi ekipleri bir şahsın uyuşturucu bulundurduğu bilgisine ulaştı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen NSM ekipleri ismi belirlenen şüpheliye yönelik takip başlattı.

OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASILDI

Teknik ve fiziksel olarak yapılan takipte yeterli delile ulaşan polis belirlenen adrese operasyon için düğmeye bastı.

F SERİSİ DOLAR ELE GEÇİRİLDİ

Gerçekleştirilen operasyonda Y.K. (45) isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 66,59 gram kokain, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tüfek, tüfeğe ait 3 adet şarjör, 285 adet tabanca mermisi, 42 adet tüfek kartuşu, 1 adet FETÖ/PDY terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen F seri numaralı 1 dolar ve suçtan elde edilen 39 bin 950 lira ele geçirildi.

