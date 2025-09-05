Uyuşturucu operasyonunda gözaltı

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.



Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince bir adrese yapılan aramalarda 625,41 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, bir adet ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 15 bin lira para ele geçirildi.



Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan inceleme başlatıldı.