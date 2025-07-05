Uyuşturucu operasyonunda iki gözaltı

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin engellenmesine yönelik gerçekleştirilen operasyoda altı parça halinde bin 6 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili iki şüpheli yakalanırken, bir şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlem yapıldı.

Diğer şüpheli ise uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı.