Uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 şehit, 1 ağır yaralı

Osmaniye’de jandarma ekipleri bir eve uyuşturucu baskını yaptı. Baskın sırasında evdeki şüphelilerden biri ekiplere ateş açtı. Açılan ateşle ağır yaralanan 2 jandarma personelinden 1'i hastanede şehit oldu. Ağır yaralı jandarma personelinin ise tedavisi sürüyor.

Uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 şehit, 1 ağır yaralı

’de uyuşturucu baskını yapılan evdeki şüphelinin ekiplere tabancayla ateş etmesi sonucu bir jandarma personeli oldu.

Fakıuşağı Mahallesi 45012 Sokak’taki bir apartman dairesinde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine İl Komutanlığı ekipleri adrese baskın yaptı.

Arama yapmak için daireye giren ekiplere evdeki şüpheli tarafından tabancayla ateş açıldı.

Uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 şehit, 1 ağır yaralı - 1

Ağır yaralanan 2 jandarma personeli ambulansla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı jandarmalardan biri doktorların müdahalesine rağmen şehit düştü, diğerinin tedavisi sürüyor.

Şüpheli gözaltına alındı.

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