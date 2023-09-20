Uyuşturucu operasyonunda jandarmaya ateş açıldı: 1 şehit, 2 yaralı

Açılan ateş sonucu Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal, ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı jandarmalardan Hasan Bozkurt, doktorların müdahalesine rağmen şehit oldu.

Erdoğdu ve Baysal'ın tedavisi sürüyor.



Şüpheli A.D. ise ekiplerce gözaltına alındı.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un ailesine başsağlığı diledi.

Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti;

"Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğümüzce gerçekleştirilen adli arama faaliyetinde, A.D. adlı şüpheli şahıs tarafından açılan ateşte, Jandarma Teğmen Şule Erdoğdu ve Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Gökhan Baysal hafif yaralandı. Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt ise ağır yaralandı.



Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kahraman Jandarma Asb.Kd.Bçvş. Hasan Bozkurt maalesef kurtarılamayarak şehit oldu. Acımız büyük.



Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarmamıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

VALİ YILMAZ'DAN YARALI JANDARMA PERSONELİNE ZİYARET



Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, yaralı jandarma personelini hastanede ziyaret etti.



Yılmaz, ziyaret sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, uyuşturucu kullanan, ticareti yapan birine yönelik adli arama sırasında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Hasan Bozkurt'un şehit olduğunu söyledi.



Çok üzgün olduklarını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:



"Şehidimize Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Yine bir personelimiz, teğmenimiz Şule Erdoğdu kulağından yaralandı, tedavisi sürüyor. Teğmenimizin herhangi bir sıkıntısı yok hamdolsun. Bu uyuşturucuyla mücadelemizi en kararlı şekilde sürdüreceğiz. Bunları bitirene kadar mücadelemiz devam edecek."



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Acımız büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman jandarmamıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Makamı ali olsun. Yaralı jandarmalarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.