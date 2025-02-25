Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis şehit oldu

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda kalp krizi geçiren polis memuru İbrahim Birol'un şehit oldu.

Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis şehit oldu

'de uyuşturucu operasyonunda geçiren polis memuru İbrahim Birol, oldu.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı açıklamada, Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına geçit vermemek için emniyet güçlerinin aman vermeden çalıştığını bildirdi.

Uyuşturucu operasyonunda kalp krizi geçiren polis şehit oldu - 1 İbrahim Birol

Uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Birol'un geçirerek hayatını kaybettiğini aktaran Çiçek, açıklamasında şunları kaydetti:

"Bugün yapılan suçüstü operasyonda polisimizin 'dur' ihtarına uymayan zehir satıcıları kıskıvrak yakalanarak gençlerimizi zehirleyemeden ele geçirildi. Ancak bu esnada narkotik Şube Müdürlüğü personelimiz, polis memurumuz İbrahim Birol geçirdiği kalp krizi sonucu yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayıp görev esnasında düşmüştür."

YERLİKAYA'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli kahraman polisimiz İbrahim Birol, ekip aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Acımız çok büyük. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun." ifadelerine yer verdi.

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