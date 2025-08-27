Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser bulundu

Kayseri'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda, tarihi eser niteliği taşıyan 21 obje ele geçirildi. 1 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser bulundu

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.H'ye ait Develi ilçesi Gazi mahallesindeki ikamete operasyonu düzenlendi.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada uyuşturucu madde ve kenevir bitkisinin yanı sıra dedektör ve 21 niteliği taşıyan obje ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ş.H.'nin işlemleri sürüyor.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...