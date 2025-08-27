Uyuşturucu operasyonunda tarihi eser bulundu

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ş.H'ye ait Develi ilçesi Gazi mahallesindeki ikamete uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Ekiplerin adreste yaptığı aramada uyuşturucu madde ve kenevir bitkisinin yanı sıra dedektör ve 21 tarihi eser niteliği taşıyan obje ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüpheli Ş.H.'nin işlemleri sürüyor.