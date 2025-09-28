Uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Gazipaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonda, içerisinde iki kişinin bulunduğu bir araç durduruldu.

Şüphelilerin tedirgin davranışları üzerine ayrıntılı arama yapan ekipler, F.F. isimli şüphelinin ayakkabısının içine gizlenmiş halde 8 parça halinde, toplam 3 metre uzunluğunda sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.F. ve Ö.T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemece tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi.