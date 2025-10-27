Uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Niğde'de uyuşturucuya geçit vermeyen ekipler operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde satıcılarına yönelik yürüttüğü çalışmada 7 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde, tabanca ve 6 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

