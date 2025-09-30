Uyuşturucu operasyonunda tutuklama

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri son bir hafta içinde uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

İl genelinde 62 mahallede yapılan 307 uygulamada 1 kilogram 825 gram çeşitli uyuşturucu madde, 55 bin 203 uyuşturucu hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 12 bin 219 lira ele geçirildi.

Uygulamada, 19 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan gözaltına alınırken 132 kişiye de "Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak" suçundan işlem yapıldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede suçundan tutuklandı.