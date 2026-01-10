Ünlülere uyuşturucu operasyonunda yeni dalga. Bebek Otel'de arama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında yeni dalga operasyon yapıldı.

Jandarma ekipleri akşam saatlerinde, soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan yapımcı Muzaffer Yıldırım’a ait Bebek Otel’de arama yaptı. Narkotik dedektör köpeklerinin de katıldığı operasyonda, otelin farklı bölümlerinde yasaklı madde kullanımına ilişkin deliller arandı. Tespitler tutanak altına alındı.

OYUNCU S.G. GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan soruşturma kapsamında oyuncu S.G. gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

26 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada, aralarında Bebek Otel'in sahibi yapımcı Muzaffer Yıldırım ile genel müdürü Arif Altunbulak ile birlikte Ceyda Ersoy, Gizem Özköroğlu, Ece Cerenbeli, Burak Altındağ, Sevgi Taşdan, Duygu Açıksöz, Nevin Şimşek, Merve Uslu, Lerna Elmas, Hakan Yıldız, Koray Beşli, Berna Aracı, Gülsüm Bayrak, Veysel Avcı, Özge Bitmez, Suat Yıldız ve Merve Eryiğit tutuklandı.

Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı bulunuyor. Son olarak bu şüphelilerin mal varlıklarına el konuldu.

SUBAŞI VE TİLKİ'NİN TESTLERİ POZİTİF ÇIKTI

Gözaltına alındıktan sonra saç ve kan örneği alınıp serbest bırakılan isimlerden Şeyma Subaşı ve Aleyna Tilki'nin test sonucu pozitif çıktı.

Oyuncu İrem Sak, Danla Bilic ismiyle tanınan sosyal medya fenomeni Neslihan Damla Aktepe, Eser Gökhan Küçükerol, Saim Macit ve Mehmet Güçlü'nün sonuçları ise negatif çıktı.

Soruşturmada zanlılara "Kullanmak için uyuşturucu bulundurma, uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma, yer temin etme, fuhuşa teşvik, fuhuşa aracılık ve fuhuşa yer temin etmek" gibi suçlamalar yöneltiliyor.