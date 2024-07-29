Uyuşturucu partisine polis baskını: 5 gözaltı

Adana'da Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı araştırma ekipleri, Toros Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı.



Bunun üzerine araştırma polisleri söz konusu adrese operasyon düzenledi.

Yapılan operasyon sonrası evde hem uyuşturucu madde ticareti yapıldığı hem de uyuşturucu partisi düzenlendiği tespit edildi.

Ev içerisinde bulunan 5 kişi gözaltına alındı.

Evde ise, 5.2 gram bonzai, 4.8 gram metamfetamin, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen bir miktar para ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü.