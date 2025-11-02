Uyuşturucu satarken yakalandı

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Karaköy Mahallesi'nde N.T. (37) isimli şüphelinin, E.Ö. (38) isimli kişiye uyuşturucu madde sattığının tespit edilmesi üzerine işlem başlatıldı.

Yapılan üst ve ev aramasında çok sayıda uyuşturucu ve materyal, 266 bin 590 TL ve 50 euro uyuşturucu madde ticaretinden elde edilen nakit paralar ele geçirildi.

Gözaltına alınan E.Ö. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Uyuşturucu satan N.T. isimli şüpheli ise tutuklandı.