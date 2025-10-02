Uyuşturucu satıcılarına darbe: 171 tutuklama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul merkezli düzenlenen 8 ilde 189 uyuşturucu satıcısının gözaltına alındığını bildirdi. Şüphelilerden 171'i tutuklandı.

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul merkezli 8 ilde torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlendiğini duyurdu.

İstanbul merkezli Diyarbakır, Kocaeli, Ağrı, Kırıkkale, Samsun, Siirt ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonlarda 189 torbacı gözaltına alındı.

171 TUTUKLAMA

Şüphelilerden 171'i tutuklanırken 18'i adli kontrol şartıyla salındı.

Yerlikaya paylaşımında "Bizim bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak. Biz bu mücadeleyi, sadece ülkemiz için değil, tüm insanlık için yapıyoruz." dedi.

