NTV

Uyuşturucu satıcısına elektronik kelepçe de engel olmadı

Anadolu Ajansı

Türkiye

Ankara’da elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan şüpheli, uyuşturucu satmaya devam ettiği evinde gözaltına alındı.

Ankara'da Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tunus Caddesi'ndeki evden uyuşturucu satışı yapıldığını tespit etti.

Savcılığın talimatı doğrultusunda teknik takibe aldıkları eve operasyon düzenleyen ekipler, U.K, H.İ.K, E.E, A.S, S.D. ve Z.Ç'yi gözaltına aldı.

Evde yapılan aramada esrar, "skank" ve kokain gibi uyuşturucular ile bunların konulduğu kilitli poşetler ve hassas terazi ele geçirildi.

Emniyet müdürlüğüne götürülen şüphelilerden ev sahibi U.K'nin, 24 Şubat'ta Adana'da 850 gram esrar ve ruhsatsız silahla yakalandığı belirlendi.

Elektronik kelepçe takılarak ev hapsi cezasına çarptırıldığı ancak Ankara'ya giderek Tunus Caddesi'ndeki eğlence mekanlarına gelenlere uyuşturucu satışını evden yapmaya devam ettiği öğrenildi.

ETİKETLER



NTV'DE ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin