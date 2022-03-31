    • 2040 Türkiye Su Durumu Türkiye'nin Su Durumu
    • Marmara Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Ege Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Akdeniz Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • İç Anadolu Su Kıtlığı Su Kıtlığı
    • Karadeniz Su Stresi Su Stresi
    • Güneydoğu Anadolu Yüksek Su Stresi Yüksek Su Stresi
    • Doğu Anadolu Su Stresi Su Stresi

Uyuşturucu satıcısını ‘Pinokyo’ dövmesi ele verdi

Fatih’ten Beylikdüzü’ne uyuşturucu satışı amaçlı geldiği söylenilen kolunda ‘Pinokyo’ dövmeli şahsı takibe alan polis, Beylikdüzü'nde zehir satış evine operasyon düzenledi. Operasyonda gözaltına alınan 4 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberler - İHA 31.03.2022 - 10:36

Uyuşturucu satıcısını ‘Pinokyo’ dövmesi ele verdi

Beylikdüzü’nde polis, bir evi uyuşturucu madde saklama evi olarak kullandığı tespit ettikleri 4 şahsa yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından kolunda ‘Pinokyo’ dövmesi bulunan ve Fatih ilçesinden geldiği tespit edilen söz konusu şahsı evden çıkarken yakalayıp arama yapan polis, üst aramasında uyuşturucu madde ele geçirdi. Daha sonra eve düzenlenen operasyonda arama yapan polis E.K., B.Z.S., A.İ.A., ve Y.K. isimli şüphelileri gözaltına aldı.

Aramalarda ise 6 parça 146.8 gram halinde marihuana, 1 adet hassas terazi, bir miktar para ele geçirildi. Şahıslar çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...