"Uyuşturucu satıyor" deyip silahla vurdu

Erzurum Merkez Aziziye ilçesinde yaşayan S.K., uyuşturucu sattıklarını öne sürdüğü E.G. ve A.U.'ya tabancayla ateş açtı.

Bacağına kurşun isabet eden E.G. yaralandı, bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı E.G, ambulansla hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise polis ekiplerinin çalışması sonucu suç aleti tabancayla birlikte evinde yakalandı. Gözaltına alınan S.K. ile A.U.'nun emniyetteki işlemleri devam ediyor.

S.K., kendisini görüntüleyen gazeteciye ise “Benim olayla alakam yok, böyle bir talihsizlik olmuş. Evde oturuyordum kapı çaldı, 'polis' dediler açtım. Ben yapmadım suçsuzum” dedi.