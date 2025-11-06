Uyuşturucu sevkiyatı yapan emekli polis tutuklandı
06.11.2025 11:35
DHA
DHA
İstanbul'dan Sakarya'ya kendi aracıyla getirdiği beş kilogram metamfetamin ile yakalanan emekli polis memuru tutuklandı.
Sakarya'da uyuşturucu madde ile yakalanan emekli polis tutuklandı.
Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen operasyonda, emekli polis memuru N.A., D-100 Karayolu'nun Serdivan ilçesi Esentepe mevkiinde durdurulan aracında 5 kilo metamfetamin maddesiyle yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli N.A., uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
