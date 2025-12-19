ŞİMDİYE KADAR NELER OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 18 Aralık'ta ikinci dalga operasyon yapıldı. Şarkıcı Aleyna Tilki, oyuncu İrem Sak, sosyal medya ünlüsü Danla Biliç gözaltına alındı. Uyuşturucu testinden sonra da serbest bırakıldılar. Oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve Şeyma Şubası dahil toplam 10 isim hakkında gözaltı kararı var.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 7 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.. Gözaltı kararı olan oyuncu Melisa Döngel, şarkıcı Yusuf Güney ve köşe yazarı Cihan Şenözlü evlerinde bulunamadı. Yurtdışında olan manken Şevval Şahin, sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı ve köşe yazarı Mert Vidinli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Gözaltına alınan şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Yeni gözaltılar, sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi. Yaşar, 28 Kasım'da tutuklanmıştı. Bir diğer uyuşturucu soruşturması kapsamında, Münevver Karabulut cinayetinin faili Cem Garipoğlu'nun kuzeni Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında yakalama emri çıkarıldı.