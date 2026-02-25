Uyuşturucu soruşturmasında 42 şirkete el konuldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, kriptolu haberleşme programı kullanarak ülkeler arası uyuşturucu madde ithalatı-ihracatı yapan suç örgütlerinin varlığı tespit edildi.

Yapılar açıklamada, bu kriptolu haberleşme uygulamasının uçtan uca şifreli mesajlaşma imkanı sağladığı, özel telefonlarla kullanıldığı belirtilirken, “Bu cihazlarda mikrofon, kamera, GPS gibi donanımların devre dışı bırakıldığı anlaşılmıştır.” denildi.

Açıklamaya göre, kriptolu haberleşme programı üzerinden yapılan yazışmaların incelenmesi neticesinde tespit edilen suç örgütlerinin, çeşitli ülkelerden temin ettikleri uyuşturucu maddelerin Türkiye ve başka ülkelere naklini sağladıkları, elde ettikleri yüksek miktarda yasa dışı geliri çeşitli yöntemlerle aklamaya çalıştıkları belirlendi.

9 TONA YAKIN UYUŞTURUCU TAŞINDI

Savcılığın açıklamasında, "Söz konusu suç örgütlerinin, yurt içinde ve yurt dışında farklı tarihlerde 30 kez uyuşturucu madde sevkiyatı gerçekleştirdiği tespit edilmiş, bu sevkiyatlara konu uyuşturucu maddelerin toplam ağırlığının 9 tonun üzerinde olduğu anlaşılmıştır." da denildi.

Açıklamada şu bilgiler yer aldı:

“Yapılan çalışmalarda; eylemlere iştirak ettiği tespit edilen 64 şüpheliden 14’ünün başka suçlardan cezaevinde olduğu, 22’sinin yurt dışında ve firari konumda olduğu, 2’sinin vefat ettiği, 26’sının ise halihazırda ülkemizde bulunduğu anlaşılmıştır. Suç örgütlerinin mensubu olan ve halihazırda yurt içinde bulunan 26 şüphelinin yakalanıp gözaltına alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu koordinesinde 25 Şubat 2026 tarihinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirilmiştir. Yurt dışında bulunduğu tespit edilen 22 örgüt mensubunun ise uluslararası düzeyde aranmalarını sağlamak maksadıyla haklarında kırmızı bülten çalışması başlatılmıştır."

"Suç örgütlerinin mensuplarının, suçtan elde ettiği gelir ile kazandığı ve devamında aklama eylemine tabi tuttuğu mal varlıklarına, 60 gerçek kişiye ait tüm banka hesaplarına ve kripto varlıklara, toplam 135 adet taşınmaza, 47 adet motorlu taşıta, 1 adet ticari araç plakasına 42 şirketin ortaklık payına el konulmuştur.”