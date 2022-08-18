Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç

HSK, uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu ileri sürülen ve tedbiren görevden uzaklaştırılan Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y.'yi meslekten ihraç etti.

Haberler - Anadolu Ajansı 18.08.2022 - 16:54

Uyuşturucu soruşturmasında adı geçen savcıya meslekten ihraç

Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüphelilerle bağlantılı olduğu iddia edilen Adana Cumhuriyet Savcısı O.Y. hakkında Adalet Bakanı ve Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Başkanı Bekir Bozdağ'ın talimatı üzerine Kurul tarafından inceleme ve soruşturma başlatıldı.

HSK İkinci Dairesi 11 Mayıs'ta savcı O.Y.'yi tedbiren görevden uzaklaştırdı.

Yürütülen inceleme ve soruşturma kapsamında elde edilen delilleri değerlendiren HSK İkinci Dairesi O.Y.'nin meslekten çıkarılmasına hükmetti.

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