Uyuşturucu soruşturmasında kilit isim itirafçı oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi. Yaşar, soruşturma sırasında, uyuşturucu iddiaları konusunda en çok isim ve bilgiye sahip kişi olarak nitelendirilmişti. Yaşar'ın tahliye edilmesi öncesi önemli bilgiler verdiği ve yeni isimleri de savcılıkla paylaştığı belirtiliyor.,

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci de tutuklandı, Cebeci, dün ifade için adliyeye geldi. Cebeci’nin saçından alınan örnekte Adli Tıp Kurumu'nda yapılan incelemede uyuşturucu madde tespit edilmişti.

CEBECİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifadesinin ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen spiker Ela Rümeysa Cebeci, çıkarıldığı mahkemece 'Uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak' suçundan tutuklandı.

BİR TAHLİYE İKİ YAKALAMA KARARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar da ifadesi alınmak üzere Yaşar, dün adliyeye götürüldü. Savcıya ifadeye veren Yaşar, "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak tahliye edildi.

Soruşturma kapsamında Kasım Garipoğlu ve Burak Ateş hakkında da uyuşturucu madde temin etme", "kullanımını kolaylaştırma ve kullanma" suçlamasıyla yakalama kararı çıkarıldı.



7 KİŞİNİN UYUŞTURUCU TESTİ "POZİTİF" ÇIKMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak', 'kabul etmek veya bulundurmak' ya da 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak' suçlarından tutuklanan 10 şüpheliden Adli Tıp Kurumu'nca saç ve kan örnekleri alınmıştı.

Adli Tıp Kurumu'nda saç ve kan örnekleri alınan spiker Ela Rümeysa Cebeci dahil 7 kişinin uyuşturucu testi pozitif çıktı.

Soruşturmada 8 kişi gözaltına alınmış, aralarında Mehmet Akif Ersoy'un da bulunduğu 4 zanlı çıkartıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

