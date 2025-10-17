Uyuşturucu soruşturmasında ünlü isimlerin test sonuçları belli oldu: 8 isim pozitif

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından haklarında uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan soruşturma başlatılan ve kamuoyunca tanınan kişilere yönelik 8 Ekim'de jandarma ekiplerince operasyon düzenlenmişti. Operasyonda, 19 ünlü isim ifadeleri ve kan örneklerinin alınması için ekiplerce İl Jandarma Komutanlığına götürülmüştü. Haklarında herhangi bir gözaltı kararı bulunmadığı ve işlemlerinin ardından serbest bırakılacağı belirtilen ünlüler, kan örneklerinin alınması için jandarma ekipleri eşliğinde Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumuna sevk edilmişti. Kurumda kan örnekleri alınan ünlüler, daha sonra jandarma ekipleri eşliğinde götürüldükleri Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilmişti. Ünlüler, kontrolün ardından İl Jandarma Komutanlığına geri götürülmüş, işlemleri tamamlandıktan sonra İl Jandarma Komutanlığından ayrılmıştı.

E.P., İ.D., F.A. ve Z.S.S.'nin ise kanında ilaç etken maddesi tespit edildi. Bu ilaçların yeşil reçete ile satılan etken maddesinde uyuştucu bulunan ilaçlar olduğu belirtildi.

UYUŞTURUCU MADDE KULLANMANIN CEZASI NEDİR?

Türk Ceza Kanunu’nun 191. maddesine göre kullanmak için uyuşturucu madde veya uyarıcı madde alan ya da satan kişi 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Kamuya ait açık ve toplu kullanım alanlarında, eğitim ve spor tesislerinin hastane, okul ya da ibadethanelerin 200 metre yakınında bulunuyorsa ceza 1,5 kat artıyor.

Cumhuriyet savcısı tarafından, uyuşturucu madde kullanımı suçuyla şüpheli olan kişi hakkında kamu davası açılması ertelenebilir ve dava dosyası denetimli serbestlik müdürlüğüne gönderilir.

Denetimli serbestlik tarafından kişiye 1 yıl belirlenen programlara katılmak amacıyla takip sağlanır, denetim süresinin sonunda ise gerekli şartlar sağlanmışsa sabıka kaydı silinir.



UYUŞTURUCU TESTİ NASIL YAPILIR?



Uyuşturucu testi, kişinin vücudunda madde kullanımına dair izleri tespit etmek amacıyla yapılıyor. En sık kullanılan yöntemler idrar, kan, tükürük ve saç testi.



İdrar testi, en yaygın yöntem olarak öne çıkıyor. İdrar örneği laboratuvara gönderilerek kimyasal analiz yapılıyor.



Hızlı Kan testi ise vücuttaki aktif maddeyi ölçmek için tercih ediliyor, daha keskin sonuç veren bu yöntem genellikle hastanelerde yapılıyor.



Tükürük testi, özellikle iş yerlerinde ve polis kontrollerinde pratikliği sebebiyle kullanılıyor.



Saç testi ise uzun süreli madde kullanımını ortaya çıkarıyor. Saçta 3-6 aya kadar uyuşturucu izleri tespit edilebildiği biliniyor.



UYUŞTURUCU TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?



Testin uygulanma şekline göre sonuç alma süresi değişiklik gösterebiliyor.



İdrar testi kişinin kullandığı maddeye göre değişmekle birlikte genellikle 3 günlük kullanım hakkında bilgi veriyor. Testin tespit aralığı genellikle 2 gün ile 3 hafta arasında değişebiliyor.



Saç numunesinde uyuşturucu testi 4 ile 6 ay içinde madde kullanımına dair bilgi veriyor. Saç testi gibi detaylı incelemelerde bu süre 1 haftaya kadar uzayabiliyor.



Hızlı test kitleri ile yapılan idrar ve tükürük testlerinde sonuçlar genellikle 5-15 dakika içinde öğrenilebiliyor. Bu yöntem genellikle polis karakollarında kullanılıyor.



Laboratuvar ortamında yapılan kan ve idrar analizlerinde ise sonuçlar ortalama 1-3 gün içinde çıkıyor.