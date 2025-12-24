Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. 20 şüpheli gözaltında

Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması devam erken, bu sabah İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir uyuşturucu operasyonu daha yapıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edilirken, bir şüpheliyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.