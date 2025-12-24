Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. Gözaltına alınan 20 kişinin isimleri belli oldu
24.12.2025 09:38
Son Güncelleme: 24.12.2025 11:20
NTV - Haber Merkezi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında, 4 ildeki eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltınan alınan isimler arasında model, oryantal ve bazı iş insanları da var.
Ünlü isimlere yönelik uyuşturucu soruşturması devam erken, bu sabah İstanbul merkezli 4 ilde yeni bir uyuşturucu operasyonu daha yapıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında, "Uyuşturucu madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için özel yer, donanım veya malzeme sağlayan, kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma", "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alan, kabul eden veya bulunduran ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "fuhuşa teşvik ve aracılık etme" suçlarından 22 şüpheli hakkında gözaltı talimatı verildi.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda; kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Muğla, Adana ve Antalya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı.
GÖZALTINA ALINAN İSİMLER BELLİ OLDU
Gözaltına alınan isimler ise şöyle:
Model Melisa F.Ç., oryantal Nuran Ç., iş insanları Mehmet T. ile Hamdi B.B., Mahmut U.Z., Erdi Ç., Uğur C.P. Melisa Ş., İhsan A., Burak K., Müzeyyen K., Murat C.Ş., Yağmur U., Atilla A., Ozan K., Esra Y.B., Semavi S., Halime G., Ercan S. ve Yılmaz B.B.
SOSYAL MEDYA FENOMENİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI
Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen sosyal medya fenomeni Ezgi F. hakkında da yakalama kararı çıkarıldı.
Şüphelilerden birinin cezaevinde bulunduğu tespit edildi.
Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda kokain, esrar ve uyuşturucu kullanmaya yarayan aparatlar ele geçirildi.
Operasyonda ele geçirilen materyaller
ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.
Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.
18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.
Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.
Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.
Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.
Soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.
Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.