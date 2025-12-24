Uyuşturucu soruşturmasında yeni dalga. Gözaltına alınan isimler belli oldu

ÜNLÜLERE UYUŞTURUCU SORUŞTURMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ünlülere yönelik yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında 8 Ekim'den bu yana birçok operasyon yapıldı. Müzisyen, menajer ve iş insanı, kamuoyunun tanıdığı birçok isim ifade ve uyuşturucu için kan ile saç örneği verdi.

Soruşturma kapsamında tutuklananlar da oldu.

18 Aralık'ta Sarıyer, Eyüpsultan, Şişli, Üsküdar, Bakırköy ve Esenyurt'taki 7 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda oyuncu İrem Sak, sosyal medya fenomeni Danla Bilic, Mümine Senna Yıldız ve şarkıcı Aleyna Tilki gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Sak, Bilic, Tilki ve Yıldız, kan ve saç örneklerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı.

Şarkıcı Yusuf Güney, oyuncu Melisa Döngel de ifade ve test için örnek verdikten sonra serbest bırakılanlar arasında yer aldı.

Şeyma Subaşı, Şevval Şahin, Mert Vidinli ve Kasım Garipoğlu hakkında da yakalama kararı çıkarıldı. Şüpheliler, uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da kullanmakla suçlanıyor.

Gözaltılar ise sosyal medya ünlüsü Sercan Yaşar'ın etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanıp tahliye edilmesinin ardından geldi.

Soruşturma kapsamında ifade veren Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran'ın saç örneklerinde kokain testi pozitif çıktı.

Saran'ın kan, idrar ve tırnak örneklerinde ise test sonucunun negatif olduğu tespit edildi.