Uyuşturucu suçundan aranan şüpheliyi "Yunuslar" yakaladı

Isparta'da uyuşturucudan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine teslim edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Yunus timleri, dün gerçekleştirdikleri çalışmalar kapsamında, "kullanmak için veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan hakkında 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsı yakaladı.

Şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

