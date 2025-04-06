Uyuşturucu suçundan aranıyordu, Marmaris'te yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi.
Edinilen bilgiye göre hakkında "Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve 1 yıl 6 ay önce açık cezaevinden firar eden R.K. Marmaris ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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