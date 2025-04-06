Uyuşturucu suçundan aranıyordu, Marmaris'te yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, jandarma ekiplerince yakalandı.

Uyuşturucu suçundan aranıyordu, Marmaris'te yakalandı

İl Jandarma Komutanlığınca aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışma gerçekleştirildi.

Edinilen bilgiye göre hakkında " ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 9 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama kararı bulunan ve 1 yıl 6 ay önce açık cezaevinden firar eden R.K. ilçesinde yapılan operasyon ile yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheli, gerekli işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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