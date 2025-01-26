Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı
Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan 1 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.
Aydın'ın Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli şahsı Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi’nde yakaladı.
Gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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