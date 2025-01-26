Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uyuşturucu suçundan aranan 1 kişi jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Uyuşturucu taciri jandarmadan kaçamadı

'ın Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre ekipler, “ veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama” suçundan aranan ve hakkında 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. isimli şahsı Nazilli ilçesi Sevindikli Mahallesi’nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs, gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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