Uyuşturucu tacirinden sorgusunda polislere pişkin soru

Bursa'da gözaltına alınan uyuşturucu taciri, sorgusunda "Kurban keseceğim, yetişir miyim?" diye sordu.

Uyuşturucu tacirinden sorgusunda polislere pişkin soru

'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri suç ve suça karşı uygulamalarını aralıksız sürdürüyor.

Son olarak merkez Yıldırım ilçesi Selimzade Mahallesi'nde devriye atan Güven Timleri şüphelendikleri bir şahsı durdurdu. 32 adet suç kaydı bulunan F.A.'nın (25) kaba üst aramasını yapan Güven Timleri, satışa hazır halde 171,66 gram madde, uyuşturucu madde satışından elde edildiği tahmin edilen 15 bin 50 TL nakit para ile hassas terazi ele geçirdi.

"KURBAN KESECEĞİM, YETİŞİR MİYİM?"

Gözaltına alınan F.A. getirildiği Güven Timleri Büro Amirliği'nde sorgusunda 'kurban keseceğim, yetişir miyim?' sorusu polisleri bile şaşırttı.

Şüpheli F.A.'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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