Uyuşturucu tacirlerine 2 büyük operasyon: 456 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu imalatçıları ve satıcılarına yönelik 48 ilde düzenlenen Narkogüç-48 operasyonlarında 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 242 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.



Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, il emniyet müdürlüklerince 382 ekip, 1438 personel, 4 hava aracı ve 23 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 48 ilde operasyonlar düzenlendiğini belirten Yerlikaya, 1 ton 39 kilogram uyuşturucu ile 509 bin uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonlarda 242 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.

15 İLDE NARKOGÜÇ-49 OPERASYONU

Yerlikaya ikinci paylaşımda ise, 15 İlde düzenlenen Narkogüç-49 operasyonu hakkında bilgi verdi.

İl Jandarma Komutanlıklarınca; Adana, Antalya, Ankara, Manisa, Aydın, Kocaeli, Kahramanmaraş, Ağrı, Samsun, Bitlis, Niğde Muğla, Şanlıurfa, Nevşehir ve Diyarbakır olmak üzere 15 ilde gerçekleştirilen operasyonda 1 ton 110 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 214 şüpheli de gözaltına alındı.