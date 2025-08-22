Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.



İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı.



Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evlerinde 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.



Yerlikaya, operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.



Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.