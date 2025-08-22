Uyuşturucu tacirlerine baskın: Milyonlarca hap yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Kocaeli'nde uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonda milyonlarca uyuşturucu hap ile kilolarca katkı maddesi ele geçirildiğini duyurdu.
Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendiğini açıkladı.
Uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilerin evlerinde 3 milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap ile 52,5 kilogram katkı maddesi ele geçirildi.
Yerlikaya, operasyonda 9 şüphelinin yakalandığını duyurdu.
Bakan Yerlikaya, paylaşımında "Uyuşturucu, insanlığın en büyük düşmanıdır! Buna cüret eden zehir tacirleriyle ülkemiz ve insanlık adına mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
İstanbul’un Ümraniye ve Tuzla ilçeleri ile Kocaeli'nin Gebze ilçesinde Uyuşturucu Madde Ticareti yapan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonumuzda;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 22, 2025
❌ 3 Milyon 40 bin 771 adet uyuşturucu hap,
❌ 52,5 Kg Katkı Maddesi ele geçirdik❗️
⛔ Operasyonda 9 şüpheliyi yakaladık.… pic.twitter.com/5JbMhHPYKs
