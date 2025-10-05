Uyuşturucu tacirlerine darbe

Uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 337 gram skunk, 171 gram kokain, 53 gram esrar, 32 gram metamfetamin, 8 gram sentetik kannobinoid (bonzai), 16 adet A4 kağıda emdirilmiş sentetik kannobinoid (bonzai), 5 adet sentetik ecza, 3 adet ruhsatsız tabanca ve 88 adet mermi ele geçirildi.

Operasyonlarda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen 97 bin TL ve 1070 Pound para ele geçirildi.

12 TUTUKLAMA

Yakalamalar kapsamında 12 şüpheliye uyuşturucu madde kullanma ve kullandırma, uyuşturucu madde kullanımını yardımcı olmak ve 15 şüpheliye trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan adli işlem yapıldı.

Yapılan işlemler sonucunda 12 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edilirken iki şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.