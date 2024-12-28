Uyuşturucu tacirlerinin evinden 3 bin sentetik hap ele geçirildi

İzmir Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine bağlı ekipler, Refik Şevket İnce Mahallesi'nde H.İ. (33) ve Ö.İ. (30) adlı kişilerin, evlerinde uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yürütülen teknik ve fiziki takibin ardından, savcılıktan alınan izinle adrese düzenlenen operasyonda, uyuşturucu nitelikli 3 bin sentetik hap, 2 sustalı bıçak ve 1 ruhsatsız havalı tüfek ele geçirildi.

Operasyonla ilgili 2 şüpheli, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

