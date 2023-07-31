Uyuşturucu taşıdığı otomobili TEM'de bırakıp kaçtı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde polisten kaçan sürücü, takip sırasında otomobilini TEM Otoyolu'nda terk etti. Polisin araçta yaptığı aramada, çantalarda kilolarca uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucu taşıdığı otomobili TEM'de bırakıp kaçtı

'de polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Ekipler bir süre sonra sürücüye ''dur'' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de sürücünün peşine düştü.

İzmit’te başlayan takip, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişine kadar devam etti. Tütünçiftlik Dinlenme Tesisi’ni yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sürücü, yolun emniyet şeridi olmayan kısmında aracı bırakıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak ormana kaçtı.

Uyuşturucu taşıdığı otomobili TEM'de bırakıp kaçtı - 1

Polisin otomobilde yaptığı incelemede, arka koltuk ve bagaj kısımlarında çok sayıda çantada ele geçirildi.

Araç incelenmek üzere güvenli bir noktaya çekildi. Araçta ele geçirilen uyuşturucunun miktarı ve cinsinin yapılacak incelemenin ardından açıklanacağı bildirildi.

Polisin şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...