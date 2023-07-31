Uyuşturucu taşıdığı otomobili TEM'de bırakıp kaçtı

Kocaeli'de polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir otomobili takibe aldı.

Ekipler bir süre sonra sürücüye ''dur'' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, polis ekipleri de sürücünün peşine düştü.

İzmit’te başlayan takip, TEM Otoyolu Körfez ilçesi geçişine kadar devam etti. Tütünçiftlik Dinlenme Tesisi’ni yaklaşık 100 metre geçtikten sonra sürücü, yolun emniyet şeridi olmayan kısmında aracı bırakıp, bariyerlerin üzerinden atlayarak ormana kaçtı.