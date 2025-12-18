Uyuşturucu testiyle ilgili efsaneler ve gerçekler. Saç boyama, su içmek, detoks testi yanıltabilir mi?

Ünlülere yönelik soruşturmayla gündeme gelen uyuşturucu testlerini yanıltma konusunda bir dizi efsane var. Bir çok kullanıcı, suçtan kurtulmak için bu yöntemleri denese de, bu yöntemlerin hiçbiri uyuşturucu testlerini yanıltamaz.

Saç boyamak, saç ağarmak, tırnak kesmek, idrara deterjan atmak gibi bazı yöntemlerin geçerliliği de yok.

İnsanların kendi kendilerine uyuşturucu testi yapmasını sağlayan kitler de var. Veya bazı laboratuvarlar talep üzerine bu testi yapabilir. Ancak bu yöntemlerin hiç biri, yasal takip sırasında Adli Tıp Kurumu'nun yapacağı test sonucunu etkilemez. Yani özel testlerin sonuçlarına güvenerek yasal takipten kurtulmak mümkün değil. Özel testlerin biç biri de devlet kurumlarının testleri gibi ayrıntılı ve gelişmiş değil.

Uyuşturucu testleri, adli tıp kurumlarının narkotik birimlerince yapılıyor.

Bu birimler, Kenevir bitkisi analizi, Esrar analizi, Opiatlar olarak bilinen Afyon, Morfin, Kodein, Eroin, Kokain analizi LSD analizi, yeni nesil uyuşturucu maddeleri ve uyuşturucu hapların analizini yıllardır yapıyor.

Uyuşturucu testi için öncelikle tükürük örneği alınıyor. Adli Tıp Kurumu, uyuşturucu aranması için; olay anından itibaren 2 saat içinde biyolojik örneklerler kan, idrar ve tükürük alınmasını öneriyor. Birimin uygulamalarında, “Kan örneği alındı ise tükürük örneğinin alınmasına gerek yoktur. Ancak gerekiyorsa uyutucu-uyuşturucu analizi için en az 1 ml tükürük örneği, içerisinde herhangi bir koruyucu madde içermeyen özel tükürük örneği toplama kabına alınmalıdır. Örneğin kurumasını engellemek için kabın ağzı hemen sıkıca kapatılmalıdır.” deniliyor.

Uyuşturucu testi için örnekler bunlarla sınırlı değil. Uyuşturucu testi için için en az 100 miligram ağırlığında ve en az 1,5 cm boyunda köksüz saç örnekleri, gerekiyorsa az 3-4 adet tırnak örneği de istenebiliyor.

SAÇ BOYAMAK UYUŞTURUCU TESTİNİ YANILTABİLİR Mİ?

Uyuşturucu testi için efsaneler, en çok endişe edilen kan ve saç örneği için üretildi. Bu testlerin geçilmesi için bir dizi asılsız yöntem öneriliyor ancak bu yöntemlerle testleri yanılttığını ispat eden de yok.

Bilinen efsanelerden ilki, saçları boyatmak veya ağartmak. Bu yöntemin hiçbir geçerliliği bulunmuyor. Bazı saç işlemleri saçtaki uyuşturucu yoğunluğunu azaltabilir, ancak, testi yanıltamaz.

Uyuşturucu, kokain, karaciğer tarafından parçalanıyor ve ana maddenin bir bölümü kan dolaşımı sırasında emiliyor, Bu madde bu dolaşım sırasında saç folikülüne girer ve saç telinin en iç katmanı olan medullada kalmaya devam eder. Bu bölgedeki uyuşturucu madde kimyasalı, saç uzadıkça saçta hapsolmuş halde durur, yani saç uzadıkça çıkar.