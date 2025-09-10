Uyuşturucu ticareti sosyal medyada: Övgü dolu sözlerle tuzağa çekiyorlar

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine harekete geçti. İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) aktardığı habere göre, söz konusu videoda, uyuşturucu satıcılarının "torbacı" olarak bilinen çalışma yöntemlerini anlatan V.G., övgü dolu sözleriyle uyuşturucu ticaretini adeta tarif etti. OPERASYON DÜZENLENDİ Ekipler, görüntüler üzerine başlattıkları çalışmada şüphelinin kimliğini ve adresini kısa sürede tespit etti. Narkotik polisleri, belirlenen adrese operasyon düzenleyerek şüpheli V.G. ile yanındaki arkadaşı R.Y.'yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.



Adana’da sosyal medyada paylaşılan bi̇r video, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına neden oldu. Görüntülerde uyuşturucu ticaretinin yöntemlerini anlatarak "torbacı" diye bilinen sokak satıcılarının çalışma şekli̇ni tarif eden kişi, narkotik ekiplerince kimli̇ği tespit edilip suçüstü yakalandı. Operasyon elde edilenler emniyette sergilendi.

TUTUKLANDILAR Emniyette sorgulanan V.G. ile R.Y., ifadelerinde birbirlerini suçladı. Elde edilen deliller doğrultusunda adliyeye sevk edilen iki şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

SOSYAL MEDYADA UYUŞTURUCU TİCARETİ Öte yandan uyuşturucuyu normalleştiren ve teşvik eden sosyal medya içerikleri gençler arasında tehlikeli etkiler zinciri oluştururken, bunun ticaretini gizlemek adına uyuşturucu türleri için internette farklı kod adları kullanılıyor. Uyuşturuculara verilen birçok farklı isim, hayatın rutin akışına ve kişilerin bilinçaltına yapay zeka sayesinde dahil ediliyor. Ayrıca uyuşturucuların dijitalde pazarlanması için yapay zekayla şarkılar ve çeşitli görseller üretilmeye başladı. Madde satıcıları sanal dünyayı satış yeri olarak kullanırken, birçok farklı yöntemi hayata geçiriyor. Çocukların da sosyal medya mecralarını, oyun konsollarını ve mesajlaşma uygulamalarını sıklıkla kullandığı düşünülürse, uyuşturucu maddeler kullanıcıların ekranlarına bir tıkla düşüyor.



Emniyet ve jandarma birimlerince yapılan operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler.

UYUŞTURUCU SUÇLARINDA ARTIŞ Ayrıca uyuşturucu suçlarındaki artış Adalet Bakanlığı verilerine de yansıdı. Bakanlık tarafından yayımlanan "Adalet İstatistikleri 2024 Raporu"na göre, uyuşturucu suçları zirve yaptı. Verilere göre; uyuşturucu alma, kullanma ve bulundurma suçlarından açılan dosya sayısı 2023’e oranla yüzde 33, uyuşturucu imal ve ticaretinde ise yüzde 21’lik artış yaşandı. TÜRKİYE, UYUŞTURUCU ÖLÜMLERİNDE İLK SIRADA Ayrıca Türkiye, 25 yaş altında uyuşturucudan ölümlerde Avrupa'da ilk sıralarda yer alıyor.