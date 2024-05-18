Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli jandarma yakaladı

Afyonkarahisar’da uyuşturucu ticareti yapma suçundan aranan şüpheli jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli jandarma yakaladı

İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan inceleme de E.A., isimli şüphelinin  veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ardından şüpheli düzenlenen ile merkeze bağlı Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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