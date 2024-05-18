Uyuşturucu ticareti suçundan aranan şüpheli jandarma yakaladı

Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığınca, aranan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Yapılan inceleme de E.A., isimli şüphelinin uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan 5 yıl hapis cezası ile arandığı tespit edildi.

Ardından şüpheli düzenlenen operasyon ile merkeze bağlı Salar beldesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.