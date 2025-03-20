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Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çifte tutuklama

Kırklareli'nde uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen çift tutuklandı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen çifte tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Babaeski ilçesinde yaşayan bir kadının katıldığı televizyon programında, eski eşi tarafından madde kullanımı ve ticaretine sürüklendiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Polis ekiplerince düzenlenen operasyonda A.K. ile eşi S.K. gözaltına alındı.

Şüphelilerin evinde yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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