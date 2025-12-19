Uyuşturucu ticaretinden 11 yıl ceza yedi, tekerlekli sandalyeyle cezaevine götürüldü

Samsun'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılandığı mahkemece 11 yıl 7 ay 25 gün hapis cezasına çarptırılıp cezası kesinleşince yakalama kararı çıkartılan her iki ayağı ampute 69 yaşındaki Savaş Ş., kaldığı özel bakımevinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



Atakum ilçesindeki özel bakımevinde İlkadım İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınıp tekerlekli sandalyeyle Samsun Adliyesi'ne sevk edilen hükümlü, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından tutuklanarak yine tekerlekli sandalye ile cezaevine götürüldü.



Öte yandan, Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi'ne götürülen Savaş Ş., gazetecilere yaklaşık 40 yılının cezaevlerinde geçtiğini söyledi.