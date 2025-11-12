Uyuşturucu ticaretine 10 yıl hapis cezası
12.11.2025 12:19
Anadolu Ajansı
AA
Adıyaman'da uyuşturucu ticareti suçlamasıyla yargılanan sanık, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık A.Y.D. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl hapis ile 20 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.