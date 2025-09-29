Uyuşturucu ticaretine 22 yıl hapis istemi

Serinevler Mahallesi'nde sentetik uyuşturucu sattığı iddiasıyla 26 Haziran'da tutuklanan Y.A. hakkında Cumhuriyet Savcılığınca iddianame hazırlandı.



Sanığın, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar hapsinin istendiği iddianame, Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

UYUŞTURUCU SATARKEN YAKALANDI



İddianamede, ihbar üzerine polis ekiplerince fiziki takibe alınan Y.A.'nın, 3918 Sokak'ta buluştuğu H.T.'ye 9,75 gram sentetik uyuşturucu satarken yakalandığı belirtildi.



Sanığın deşifre olmamak için kod adı kullandığı, benzer suçtan da sabıkalı olduğu iddianamede anlatıldı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Y.A.'nın yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

