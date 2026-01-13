Uyuşturucu ticaretine dev darbe. 1 ton 625 kilogram ham madde ele geçirildi
13.01.2026 08:30
Son Güncelleme: 13.01.2026 08:48
NTV - Haber Merkezi
İzmir'de düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kg uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi. Bu hammadde ile 5,5 milyon adet uyuşturucu hap üretilebiliyor.
İzmir'de jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 1 ton 625 kg uyuşturucu hap ham maddesi ele geçirildi. Açıklama İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan geldi.
Bakan Yerlikaya, ele geçirilen ham madde miktarıyla 5,5 milyon uyuşturucu hap üretilebileceği bilgisini verirken operasyonda 2 şüphelinin de yakalandığını aktardı.
UYUŞTURUCU İMALATHANESİ DEŞİFRE EDİLDİ
"Uyuşturucu hapların insanlara arz edilmesini ve toplum sağlığına zarar vermesini engelledik." diyen Bakan Yerlikaya, operasyonun ayrıntılarını da şu şekilde paylaştı:
"Menderes Cumhuriyet Başsavcılığımız ile Jandarma Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; İzmir İl Jandarma Komutanlığımızca yapılan araştırmalar sonucu düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerin; İmalathane kurarak, uyuşturucu imal ve ticareti yaptıkları, uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüklerinin tespit edildi.
Jandarmamızın, sokaktaki satıcıdan üretim yapılan imalathaneye uzanan takibi sonucunda yapılan aramalarda; 1 adet uyuşturucu imalathanesi deşifre edildi. 6 adet uyuşturucu hap basım makinesi, 1 ton 625 kg ham madde ele geçirildi.
Torbacısından imalatçısına kadar bizim uyuşturucu ile mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak."