Uyuşturucu ticaretine hapis cezası

Adıyaman'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla yargılanan sanığın cezası belli oldu.



Adıyaman 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, sanık S.T. tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık beraatini istedi.



Mahkeme heyeti, "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 15 yıl hapis ile 30 bin lira para cezası verdiği sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

