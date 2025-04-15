Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Hatay'ın İskenderun ilçesinde bir iş yerinde yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi. Olayla ilgili 5 şüpheli tutuklandı.

Uyuşturucu ticaretine tutuklama

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor.

İskenderun İlçesinde yapılan çalışmada H.K., H.K., R.P., D.M.G., S.D. ve F.K. isimli 6 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin üst ve ikametlerinde yapılan aramada 2 bin 710 adet captagon uyuşturucu hap, 40 gram sentetik kannobinoid (UC) maddesi, iki adet ruhsatsız tabanca, 4 adet 9mm çapında dolu fişek ve olay yerinde 6 adet 9mm çapında boş kovan, 0,50 ml Aseton, ve çalışır vaziyette bir adet hassas terazi ele geçirildi.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.D. serbest bırakılırken, diğer 5 kişi tutuklandı.

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