Uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu: 4 gözaltı

Sinop'ta düzenlenen uyuşturucu ve sahte döviz operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve sahte döviz operasyonu: 4 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ve mühimmat kaçaklığıyla mücadele kapsamında Boyabat ilçesinde belirlenen adreslere yönelik operasyon düzenlendi.

Ekiplerce 4 ev ve eklentilerindeki aramada, 89 uyuşturucu hap, 16 bin 500 avroluk sahte banknot, 3 ruhsatsız tabanca, bir piyade tüfeğine dönüştürülmüş av tüfeği ile suçta kullanıldığı değerlendirilen 6 cep telefonu ve 2 bilgisayar ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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