Uyuşturucuda büyük operasyon: İran uyruklu baron ve çetesi çökertildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1 ton 117 kilogram 'metamfetamin' kristal ve sıvının tek seferde ele geçirilerek Türkiye tarihinde rekor kırıldığını açıkladı. Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesi de çökertildi.

Haberler 25.05.2022 - 02:20

Uyuşturucuda büyük operasyon: İran uyruklu baron ve çetesi çökertildi

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İçişleri Bakanı , İstanbul'da 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildiğini bildirdi.

Bakan Soylu, "uyuşturucuda yine büyük operasyon" başlığıyla Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Uzun süreli takip sonucu 'de tek seferde rekor; 1️ ton 117 kilogram metamfetamin kristal ve sıvı ele geçirildi." ifadesini kullandı.

Operasyonda İran uyruklu uyuşturucu baronu R.K ve çetesinin çökertildiğini belirten Soylu, polis teşkilatını ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünü tebrik etti.'de...

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