Uyuşturucudan gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat serbest
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ve eşi Engin Polat, "uyuşturucu madde satın almak, bulundurmak veya kullanmak" suçundan haklarında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Polat çifti, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Soruşturma haberinin ardından Dilan Polat, sosyal medyadan bir görüntü paylaşarak, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Alın götürün beni, saçımı, kanımı her şeyimi alın ama artık canımı da alın." dedi.
Dilan Polat'ın sosyal medya hesabından yayınladığı bir video tepkilere neden oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyada paylaşılan bir video içeriğiyle ilgili yapılan ihbarlar sonucunda videoda yer alan Engin Polat, Alper Kürşat Polat, Hazal Erdoğan ve videoyu çeken Dilan Polat hakkında resen soruşturma başlatıldı.
Videoda, soruşturma konu kişiler birlikte görünürken, Dilan Polat'ın konuşmaları duyuluyor. Dilan Polat, Hazal Erdoğan'a ayağa kalkmasını söylüyor, Erdoğan, ayağa kalkacak halde olmadığı yanıtını veriyor. Bu sırada Alper Kürşat ise sehpayı siliyor. Engin Polat ise koltukta sıkıntılı bir şekilde yer alıyor.
Bu video, sosyal medyada kendilerinde olmadıkları veya madde etkisinde oldukları gibi yorumlarla yayıldı.
Kişiler hakkında savcılıkça "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.
Soruşturma kapsamında Dilan ve Engin Polat gece saatlerinde gözaltına alındı. Polisin güvenlik önlemleri altında hastanede sağlık kontrolünden geçirilen Polat çifti, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Dilan-Engin Polat, Alper Kürşat Polat ve Hazal Erdoğan, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Dilan Polat ve eşi Engin Polat çiftinin avukatı Sevinç Horoz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Müvekkillerin ev araması sonucu bir suç unsuru tespit edilememiştir. Engin Polat ve Dilan Polat ifadeleri tamamlandıktan sonra serbest bırakılmıştır." ifadelerine yer verdi.
"BEN ARTIK YAŞAYAMIYORUM"
Soruşturma haberinin ardından sosyal medyadan bir görüntü paylaşan Dilan Polat, "Ben artık yaşayamıyorum. Yaşayabilecek gücüm de kalmadı artık bittim. Bakın bir video çekiyorum, bunu da her yerde paylaşıyorlar. Şunu içmişler, bunu içmişler diye. Ve şu an öğreniyorum hakkımızda haber çıkmış, gözaltına alındılar diye. Muhtemelen gelirler. Alın götürün beni, saçımı alın, kanımı alın, idrarımı alın, her şeyimi alın ama artık canımı da alın. Bırakın beni. Artık yaşayabilecek gücüm kalmadı. Siz gelmeden canıma kıyayım, rezilliklerden de bıktım." dedi.
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