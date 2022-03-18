Uyuşturucudan gözaltına alınan Recep Sert tutuklandı

Balıkesir'de narkotik polisleri, Bursa'dan Edremit'e uyuşturucu madde getirileceği bilgisine ulaştı.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, 16 Mart'ta şüphelileri takibe aldı.

Uyuşturucu teslim edildiği sırada suçüstü yapan ekipler, aralarında 9 yıl önce yüz ve çene nakli yapılan Recep Sert'in de olduğu 10 kişiyi gözaltına aldı.

Recep Sert, 21 Aralık 2014'te Esma Akyurt ile Bursa'da evlenmişti.

1 kilo 237 gram metamfetaminin ele geçirildiği operasyonda; taksi şoförü olduğu belirlenen M.B. (32) serbest bırakıldı.



''BEN YAPMADIM, GÖRECEKSİNİZ''



Türkiye'de beşinci yüz nakli yapılan kişi olan Recep Sert ve 8 kişi ise adliyeye sevk edildi.



Sevk sırasında Recep Sert, görüntü çeken gazetecilere "Ben yapmadım, göreceksiniz" diye seslendi.

TUTUKLANDILAR

Hakim karşısına çıkan, aralarında Recep Sert'in de bulunduğu 9 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çiftin, ''Hira'' adını verdikleri bir kızı var.

RECEP SERT KİMDİR?

Bursa'nın İnegöl ilçesinde temizlediği tüfeğin ateş alması sonucu yüzünden yaralanan Recep Sert'e 18 Temmuz 2013'te Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından yüz ve çene nakli gerçekleştirilmişti.



Naklin ardından sağlığına kavuşan Sert, 21 Aralık 2014'te nişanlısı Esma Akyurt ile Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen törenle evlenmişti.



Esma Sert, iki yıl önce sosyal medyadan yaptığı açıklamada boşanma kararı aldıklarını duyurmuştu.